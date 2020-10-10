Польська тенісистка Іга Свентек виграла "Ролан Гаррос"-2020

19-річна тенісистка з Польщі Іга Свентек стала переможницею фінального матчу Відкритого чемпіонату Франції із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

У титульному поєдинку Свентек (№53 WTA) обіграла американку Софію Кенін (6) - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.

Зустріч у Парижі тривала 1 годину 21 хвилин.

Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна зупинилася на "Ролан Гаррос" -2020 в 1/4 фіналу, програвши Надії Подороській з Аргентини (131) - 2:6, 4:6.

Фото: wtatennis.com.