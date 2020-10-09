Джокович став другим фіналістом «Ролан Гаррос»

Лідер світового рейтингу зіграє у фіналі проти Рафаеля Надаля.

У Парижі триває третій в цьому році турнір серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Франції. 9 жовтня визначились фіналісти у чоловіків, повідомляє Укрінформ.

В другому півфіналі лідер світового рейтингу серб Новак Джокович обіграв грека Стефаноса Ціціпаса – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Як повідомляв Укрінформ, першим фіналістом «Ролан Гаррос» став Рафаель Надаль (Іспанія, 2 номер світового рейтингу), який обіграв Дієго Шварцмана (Аргентина, 14) – 6:3, 6:3, 7:6.

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