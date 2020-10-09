Надаль обіграв Шварцмана і вийшов у фінал "Ролан Гаррос"-2020
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Укрінформ
Знаменитий іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг у п'ятницю аргентинця Дієго Шварцмана у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.
Результат матчу відповідно 2-ї та 14-ї "ракеток" світу - 6:3, 6:3, 7:6 (7:0), передає Укрінформ.
Півфіналісти провели на корті 3 години 12 хвилин.
Характерно, що 34-річний Надаль вигравав "Ролан Гаррос" дванадцять разів, що є рекордом.
Суперником іспанця у фіналі буде переможець сьогоднішнього поєдинку між лідером світового рейтингу сербом Новаком Джоковичем та греком Стефаносом Ціціпасом (№6 ATP).
Фото: atptour.com.