Надаль обіграв Шварцмана і вийшов у фінал "Ролан Гаррос"-2020

Знаменитий іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг у п'ятницю аргентинця Дієго Шварцмана у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Результат матчу відповідно 2-ї та 14-ї "ракеток" світу - 6:3, 6:3, 7:6 (7:0), передає Укрінформ.

Півфіналісти провели на корті 3 години 12 хвилин.

Характерно, що 34-річний Надаль вигравав "Ролан Гаррос" дванадцять разів, що є рекордом.

Суперником іспанця у фіналі буде переможець сьогоднішнього поєдинку між лідером світового рейтингу сербом Новаком Джоковичем та греком Стефаносом Ціціпасом (№6 ATP).

Фото: atptour.com.