Гуарачі та Кравчик - другі фіналістки парного розряду "Ролан Гаррос"

Тенісна пара Алекса Гуарачі (Чилі)/Дезіре Кравчик (США) здобула право виступити у фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

В 1/2 фіналу Алекса і Дезіре перемогли у п'ятницю дует Ніколь Меліхар (США)/Іга Свентек (Польща) - 7:6 (7:5), 1:6, 6:4, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав у Парижі 2 години 31 хвилину.

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Як повідомлялося, раніше 9 жовтня до парного фіналу "Ролан Гаррос" вийшли угорка Тімеа Бабош і Крістіна Младенович з Франції, які здолали чеський тандем Барбора Крейчикова/Катержина Синякова - 6:2, 4:6, 7:5.

Фото: rolltide.com.