Федерація тенісу Франції створила Roland Garros Pro Series

Федерація тенісу Франції створила Roland Garros Pro Series

Укрінформ
Федерація тенісу Франції (FFT) оголосила про створення серії ґрунтових турнірів Roland Garros Pro Series.

FFT разом із турнірами WTA та ATP працюватиме над популяризацією грунтового тенісу, повідомляє BTU

Першими партнерами по серії стали турніри ATP у Буенос-Айресі, Ріо-де-Жанейро, Барселоні та Ліоні, а також змагання WTA у Страсбургу.

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Співпраця в рамках Roland Garros Pro Series також спрямована на залучення уболівальників, створення нового спільного контенту, проведення спільних заходів.

Фото: FFT.

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