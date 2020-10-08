Стали відомі фіналісти чоловічої парної сітки "Ролан Гаррос"

Німецькі тенісисти Кевін Кравіц і Андреас Міс вийшли 7 жовтня у фінал парних змагань Відкритого чемпіонату Франції з призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

За крок до титульного поєдинку представники Німеччини обіграли тандем Веслі Колгоф (Нідерланди)/Нікола Мектич (Хорватія) - 6:3, 7:5, передає Укрінформ. Зустріч у Парижі тривала 1 годину 28 хвилин. Читайте також: Джокович став останнім півфіналістом «Ролан Гаррос» Як повідомлялося, першим фіналістом "Ролан Гаррос"-2020 сьогодні став дует Мате Павич (Хорватія)/Бруно Соарес (Бразилія), який переміг лідерів світового парного рейтингу колумбійців Хуана-Себастьяна Кабаля і Роберто Фараха - 7:6 (7:4), 7:5. Фото: Getty Images.