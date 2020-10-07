Джокович став останнім півфіналістом «Ролан Гаррос»

Лідер світового рейтингу обіграв іспанця Пабло Карреньо-Бусту.

У Парижі триває третій в цьому році турнір серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Франції. 7 жовтня визначились усі півфіналісти у чоловіків, повідомляє Укрінформ.

В останньому чвертьфіналі лідер світового рейтингу серб Новак Джокович обіграв іспанця Пабло Карреньо-Бусту – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

У півфіналах зустрінуться: Джокович – Стефанос Ціціпас (Греція, 5 сіяний) та Дієго Шварцман (Аргентина, 12) – Рафаель Надаль (Іспанія, 2).

Як повідомляв Укрінформ, шоста ракетка світу Стефанос Ціціпас із Греції переміг в чвертьфіналі «Ролан Гаррос» росіянина Андрія Рубльова – 7:5, 6:2, 6:3.

Фото: theguardian.com