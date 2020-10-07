Ціціпас став третім півфіналістом Відкритого чемпіонату Франції

Шоста "ракетка" світу Стефанос Ціціпас із Греції вийшов у середу до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Грецький тенісист у переміг росіянина Андрія Рубльова (№12 ATP) - 7:5, 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

Поэдинок тривав 1 годину 57 хвилин.

Останній півфіналіст "Ролан Гаррос"-2020 визначиться у сьогоднішному матчі між лідером світового рейтингу сербом Новаком Джоковичем та Пабло Карреньйо-Бустою (18) з Іспанії.

Двоє учасників півфіналу стали відомі 6 жовтня. Дієго Себастьян Шварцман (Аргентина, 14) у п'яти сетах здолав австрійця Домініка Тіма (3) - 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2, а Рафаель Надаль (Іспанія, 2) обіграв Янніка Зіннера (Італія, 75) - 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.

Шварцман та Надаль в 1/2 фіналу зіграють між собою.

Фото: essentiallysports.com.