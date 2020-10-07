Визначилися усі півфіналістки

Визначилися усі півфіналістки "Ролан Гаррос"-2020

Укрінформ
Американка Софія Кенін стала 7 жовтня четвертою півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол. 

Кенін (№6 WTA) у трьох партіях обіграла свою співвітчизницю Даніель Коллінз (57) - 6:4, 4:6, 6:0, передає Укрінформ.

Тенісна зустріч у Парижі тривала рівно 2 години.   

В іншому поєдинку середи 11-та "ракетка" світу чешка Петра Квітова з Чехії перемогла Лауру Зігемунд з Німеччини (66) - 6:3, 6:3.

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Дві півфіналістки "Ролан Гаррос" визначилися 6 жовтня. Надія Подороська з Аргентини (131) обіграла українку Еліну Світоліну (5) - 2:6, 4:6, а Іга Свентек (Польща, 53) обіграла Мартіну Тревізан (Італія, 159) - 6:3, 6:1.

Свентек зустрінеться з Подороською, а Кенін з Квітовою. 

На фото: Софія Кенін/wtatennis.com.

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