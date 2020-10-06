Світоліна знову не використала шанс досягти 1/2 фіналу "Ролан Гаррос"

Перша "ракетка" України (№5 WTA) Еліна Світоліна не змогла у вівторок вийти до півфіналу Відкритого чемпіонаті Франції з тенісу з призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Еліна у двох сетах програла у Парижі Надії Подороській з Аргентини (№131 WTA), яка має українське коріння. Результат матчу - 2:6, 4:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин.

В 1/2 фіналу Подороська зустрінеться з переможницею сьогоднішнього протистояння Іга Свентек (Польща, 53) - Мартіна Тревізан (Італія, 159).

Додамо, що Світоліна втретє зупинилася на чветьфінальній стадії Відкритого чемпіонату Франції. Раніше це було у 2015-у та 2017 роках.

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Подороська до цього жодного разу не грала з тенісистками ТОП-10 рейтингу WTA.

Фото: j48tennis.net.