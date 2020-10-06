Ястремська зіграє в основній сітці турніру WTA в Остраві

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська увійшла до списку учасниць основної сітки турніру WTA Premier в Остраві (Чехія) із призовим фондом 528 тис 500 дол.

Про це стало відомо після того, як на Ostrava Open відмовилася грати іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса, повідомляє BTU.

У заявці є й перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

Раніше, після поразки у першому колі "Ролан Гаррос", Ястремська заявляла, що не впевнена, чи братиме участь у цих змаганнях.

Турнір Ostrava Open проходитиме 19-25 жовтня.

Фото: j48tennis.net.