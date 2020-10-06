У вівторок на "Ролан Гаррос" чвертьфінали проведуть Світоліна та Костюк

6 жовтня на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу на корт вийдуть представниці України Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Українки виступлять у чвертьфінальних поєдинках відповідно одиночного та парного розрядів, передає Укрінформ.

П'ята "ракетка" світу Світоліна зустрінеться з Надією Подороською з Аргентини (№131 WTA), яка має українське коріння.

Подороська до цього ніколи не грала з тенісистками ТОП-10 рейтингу WTA. Найбільш рейтинговою суперницею Надії була представниця Казахстану Юлія Путінцева (27), яку вона обіграла у другому колі нинішнього "Ролан Гаррос". До цього Подороська програла усі п'ять матчів проти тенісисток ТОП-50.

Світоліна раніше виступала в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції у 2015-у та 2017 роках, але далі не проходила.

18-річна киянка Марта Костюк у дуеті з білорускою Олександрою Саснович гратиме проти діючих чемпіонок "Ролан Гаррос" у парному розряді угорки Тімеї Бабош та Крістіни Младеновіч із Франції.

Для Марти три перемоги у попередніх раундах стали дебютними на "дорослих" турнірах Grand Slam.

На фото: Еліна Світоліна/j48tennis.net.