Костюк: Не думаю про чвертьфінал, просто отримую задоволення від гри

18-річна українська тенісистка Марта Костюк поділилася емоціями після виходу разом із білорускою Олександрою Сосновіч до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Киянка підкреслила, що вона отримує задоволення від гри у парі, повідомляє BTU.

"Про те, що вийшла до чвертьфіналу "дорослого" турніру Grand Slamе, я поки не думаю, просто граю. Я розпочинала змагання у парі без будь-яких очікувань, а тепер отримую задоволення від гри, від того рівня, який ми показуємо. У мене немає жодних думок про те, який це раунд. Люблю грати у парі. в мене є титул на парному Grand Slamе серед юніорів, у Кубку Федерації теж непогано виступила. Словом, у нинішньому успіху немає ніяких сюрпризів".

Як повідомлялося, українсько-білоруський тандем у матчі за 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції обіграв 5-й сіяний дует Габріела Дабровські (Канада)/Олена Остапенко (Латвія). У чвертьфіналі Костюк і Сосновіч у вівторок зустрінуться з чинними чемпіонками "Ролан Гаррос" угоркою Тімеєю Бабош та Крістіною Младенович із Франції.

Фото: WTA/Jimmie48 Photography.