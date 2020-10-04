Світоліна вийшла до чвертьфіналу "Ролан Гаррос"

Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна обіграла француженку Каролін Гарсію в матчі за вихід до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), який проходить в Парижі.

У четвертому колі змагань Світоліна за одну годину обіграла 45-у "ракетку" світу Гарсію з рахунком 6:1, 6:3, передає Укрінформ. За вихід до півфіналу турніру Світоліній протистоятиме аргентинка Надя Подороска, яка взяла гору над чешкою Барброю Крейчиковою - 2:6, 6:2, 6:3. Кращими досягненнями Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції залишаються чвертьфінали у 2015 та 2017 роках. Читайте також: Федерер і Серена Вільямс підтвердили участь на Australian Open-2021 Нагадаємо, що в 2010 році Еліна виграла юніорський "Ролан Гаррос" в одиночному розряді.