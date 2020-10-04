Федерер і Серена Вільямс підтвердили участь на Australian Open-2021

20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam швейцарець Роджер Федерер і 23-разова володарка титулів Grand Slam американка Серена Вільямс підтвердили свою участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Australian Open-2021.

"Роджер Федерер цього ранку підтвердив, що він буде тут. Серена Вільямс теж зіграє, вона спробує повторити рекорд Маргарет Корт", - наводить The Age слова виконавчого директора Tennis Australia Крейга Тілі, передає Укрінформ.

Australian Open пройде з 18 по 31 січня 2021 року. Чинними чемпіонами турніру є серб Новак Джокович і американка Софія Кенін.

Фото: Facebook/Roger Federer.