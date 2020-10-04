Російську тенісистку підозрюють у договірному матчі на "Ролан Гаррос" - ЗМІ

Французька поліція і антикорупційна організація Tennis Integrity Unit (TIU) розслідують обставини матчу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") в парному розряді, однією з учасниць якого була росіянка Яна Сизикова.

Як повідомляє WELT, увагу правоохоронців привернули ставки на матч першого кола, в якому Сизикова і американка Медісон Бренгл програли румунському дуету Патриція Марія Ціг - Крістіна-Андрея Міту з рахунком 6:7 (8:10), 4:6, передає Укрінформ.

Відзначається, що ставки були зроблені на те, що Сизикова і Бренгл віддадуть суперницям п'ятий гейм другої партії - в ньому Сизикова подавала і припустилася двох подвійних помилок, вони з Бренгл програли гейм під нуль.

Розслідування повинно прояснити, якою мірою тенісистки були залучені в передбачувану маніпуляцію.

Фото: Reuters.