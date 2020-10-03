У неділю на "Ролан Гаррос" проведуть поєдинки Світоліна та Костюк

4 жовтня на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Україну представлятимуть харків'янка Еліна Світоліна та киянка Марта Костюк.

5-та "ракетка" світу Світоліна у 4-у колі (1/8 фіналу) одиночного розряду вийде на корт проти француженки Каролін Гарсії (№45. WTA), передає Укрінформ.

Це буде п'ята зустріч суперниць. Рахунок поки не на користь Еліни, яка з четорех поєдинків виграла лише один.

18-річна дебютантка "дорослих" турнірів Grand Slam Марта Костюк, яка виступає разом з білорускою Олександрою Соснович, досить несподівано пройшла два кола парних змагань.

За вихід до 1/4 фіналу "Ролан Гаррос" Марта і Олена зустрінуться з 5-м сіяним тандемом Габріела Дабровські (Канада)/Олена Остапенко (Латвія).

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції-2020 становить 19 млн 694 тис 806 дол.

На фото: Еліна Світоліна/btu.org.