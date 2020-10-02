Еліна Світоліна: Хочу пройти на "Ролан Гаррос" якнайдалі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над росіянкою Катериною Александровою у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

Тенісистка заявила, що спробує пройти турнірною сіткою якнайдалі, повідомляє BTU.

"Це був непростий поєдинок. Я знала, що Александрова б'є сильно і плоско, мені треба було якомога швидше адаптуватися до її стилю гри. Я мала зберігати концентрацію й діставати усі м'ячі. Добре, коли ти отримуєш шанс продовжувати виступ і пройти далеко сіткою. Я змогла досягти другого тижня і спробую пройти якнайдалі", - сказала Еліна.

Як повідомляв Укрінформ, у четвертому раунді Світоліна зустрінеться із переможницею поєдинку Каролін Гарсія (Франція, WTA 45) - Елізе Мертенс (Бельгія, WTA 20).

Фото: Getty Images.