Світоліна обіграла Александрову з Росії у третьому колі "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна вийшла у п'ятницю до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.
На паризькому корті українка перемогла Катерину Александрову з Росії (№31 WTA) - 6:4, 7:5, передає Укрінформ.
Спортсменки провели на корті 1 годину 42 хвилини.
У четвертому раунді (1/8 фіналу) українка зустрінеться з переможницею матчу Каролін Гарсія (Франція, 45) - Елізе Мертенс (Бельгія, 20).
Додамо, що краще досягнення Світоліної на "Ролан Гаррос" - вихід до чвертьфіналу (2015-й та 2017 роки).
Фото: btu.org.