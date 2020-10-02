Світоліна обіграла Александрову з Росії у третьому колі "Ролан Гаррос"

Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна вийшла у п'ятницю до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.

На паризькому корті українка перемогла Катерину Александрову з Росії (№31 WTA) - 6:4, 7:5, передає Укрінформ. Спортсменки провели на корті 1 годину 42 хвилини. У четвертому раунді (1/8 фіналу) українка зустрінеться з переможницею матчу Каролін Гарсія (Франція, 45) - Елізе Мертенс (Бельгія, 20). Читайте також: Костюк виграла стартовий матч парної сітки "Ролан Гаррос" Додамо, що краще досягнення Світоліної на "Ролан Гаррос" - вихід до чвертьфіналу (2015-й та 2017 роки). Фото: btu.org.