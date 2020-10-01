Костюк виграла стартовий матч парної сітки "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у четвер до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") у парному розряді.

1 жовтня українка разом з Олександрою Соснович з Білорусі обіграла сильний сіяний дует Луція Градецька (Чехія)/Андрія Клепач (Словенія) - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.

Зустріч на паризькому корті тривала 1 годину 3 хвилини. Це була перша перемога 18-річної Костюк на турнірах серії Grand Slam.

У другому раунді суперницями Марти і Олександри будуть бельгійка Кірстен Фліпкенс та росіянка Анастасія Павлюченкова.

Як повідомляв Укрінформ, у середу перше коло парної сітки "Ролан Гаррос" успішно пройшов українсько-польський тандем Катерина Козлова/Магда Лінетт, який здобув перемогу над француженками Амандін Есс та Армоні Тан - 6:0, 7:6 (7:2).

В одиночному розряді третього кола дісталася перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпионату Франції-2020 складає 19 млн 694 тис 806 дол.

Фото: wtatennis.com.