Завацька не пройшла стартове коло парної сітки "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Франції із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.
Уродженка Луцька разом із Анною-Кароліною Шмідловою (Словаччина) поступилася дуету Кейтлін Крістіан/Джуліана Ольмос (США/Мексика) у першому раунді змагань - 3:6, 2:6, передає Укрінформ.
Зустріч на паризькому корті тривала 1 годину 15 хвилин.
1 жовтня парну зустріч також проведе киянка Марта Костюк, партнеркою якої буде Олександра Соснович з Білорусі. Суперниці дуету - Луція Градецька (Чехія) та Андрія Клепач (Словенія).
Як повідомляв Укрінформ, у середу перше коло парної сітки "Ролан Гаррос" успішно пройшов українсько-польський тандем Катерина Козлова/Магда Лінетт, який здобув перемогу над француженками Амандин Есс та Армоні Тан - 6:0, 7:6 (7:2).
Фото: wtatennis.com.