Українка Козлова пройшла перше коло парної сітки "Ролан Гаррос"

Катерина Козлова з Одеси успішно стартувала у змаганнях пар Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.

Українсько-польський дует Козлова/Магда Лінетт у середу переміг французьку пару Амандін Есс/Армоні Тан - 6:0, 7:6 (7:2), передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 25 хвилин.

У другому колі Козлова і Лінетт зустрінуться з переможницями протистояння Обан Дроге/Селена Янічевич (Франція) - Корі Гофф/Кеті Макнейлі (США).

30 вересня на "Ролан Гаррос" має відбутися ще один поєдинок за участю нашої тенісистки. Українско-білоруський тандем Даяна Ястремська/Віра Лапко гратиме з американським дуетом Эйша Мухаммад/Джессіка Пегула.

Фото: btu.org.