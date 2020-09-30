Світоліна: Після Страсбурга я зберігаю хороший рівень

Краща українська тенністска Еліна Світоліна (№5 WTA) прокоментувала сьогоднішній переможний поєдинок проти мексиканки Ренати Сарасуа у другому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Еліна зазначила, що після перемоги на "розігрівочному" турнірі у Страсбургу вона зберігає хороший рівень тенісу, повідомляє BTU.

"Після 0:6 (рахунок гри - 6:3, 0:6, 6:2. - Ред.) я намагалася повернутися в матч. Думаю, що у другому сеті я трохи втратила гру і стала часто помилятися, а Сарасуа стабільно діяла на задній лінії. Пару м'ячів, то тут, то там - і сет вже закінчився. Для мене було важливо зберігати концентрацію і грати агресивно. Думаю, що після Страсбурга я зберігаю хороший рівень. Мені потрібна була матчева практика перед "Ролан Гаррос", і я її отримала. Нині треба просто залишатися зосередженою, дорожити кожним м'ячем", - сказала тенісистка.

Як повідомлялося, у третьому колі (1/16 фіналу) Світоліна зіграє проти росіянки Катерини Александрової (31).

Фото: j48tennis.net.