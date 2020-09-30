Світоліна перемогла мексиканку Сарасуа у другому раунді "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна вийшла у середу до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.
На паризькому корті українка обіграла представницю Мексики Ренату Сарасуа (№178 WTA) - 6:3, 0:6, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 36 хвилин.
У першому колі Світоліна здолала Варвару Грачову з Росії (89) - 7:6 (7:2), 6:4,
В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з іще однією росіянкою - Катериною Александровою (31).
Як повідомлялося, минулої суботи Еліна виграла турнір WTA у французькому місті Страсбург. Краще досягнення Світоліної на "Ролан Гаррос" - вихід до чвертьфіналу (2015 та 2017 роки).
Фото: j48tennis.net.