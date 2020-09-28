Світоліна перемогла росіянку Грачову на старті "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.
У понеділок українка перемогла Варвару Грачову з Росії (№89 WTA) - 7:6 (7:2), 6:4, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 38 хвилин.
У другому раунді Світоліна зустрінеться з Ренатою Сарасуа (Мексика, 178).
Як повідомлялося, минулої суботи Еліна виграла турнір WTA у французькому місті Страсбург.
Фото: j48tennis.net.