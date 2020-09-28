Світоліна перемогла росіянку Грачову на старті

Світоліна перемогла росіянку Грачову на старті "Ролан Гаррос"

Укрінформ
Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.

У понеділок українка  перемогла Варвару Грачову з Росії (№89 WTA)  - 7:6 (7:2), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 38 хвилин.

У другому раунді Світоліна зустрінеться з Ренатою Сарасуа (Мексика, 178). 

Читайте також: Світоліна залишилася п'ятою "ракеткою" світу в оновленому рейтингу WTA

Як повідомлялося, минулої суботи Еліна виграла турнір WTA у французькому місті Страсбург.  

Фото: j48tennis.net.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-