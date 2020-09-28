Світоліна залишилася п'ятою "ракеткою" світу в оновленому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений 28 вересня рейтинг спортсменок.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша десятка не зазнала змін, передає Укрінформ.

Лідерство зберегла австралійка Ешлі Барті, за нею розташувалися румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака, чешка Кароліна Плішкова, українка Еліна Світоліна, американка Софія Кенін, канадка Бьянка Андреєску, голландка Кікі Бертенс, американка Серена Вільямс і швейцарка Белінда Бенчич.

Другою "ракеткою" України, слідом за Світоліною, залишилася Даяна Ястремська, яка зберегла 28-е місце.

Катерина Козлова залишилася на 99-му місці, Катаріна Завацька - на 112-му, Марта Костюк - на 119-му, Леся Цуренко - на 137-му, а Ангеліна Калініна - на 153-му.

Фото: Jimmie48/WTA.