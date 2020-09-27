Ястремська сенсаційно програла на старті "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Даяна Ястремська несподівано поступилася представниці Австралії Дар'ї Гавриловій в першому колі турніру серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос"), який розпочався у Парижі.

Зустріч завершилася поразкою посіяної під 26-м номером Ястремської - 4:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав півтори години.

У другому колі Гаврилова зіграє з Ежені Бушар з Канади, яка обіграла росіянку Анну Калінську - 6:4, 6:4.

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Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна розпочне виступ на "Ролан Гаррос" 28 вересня поєдинком проти росіянки Варвари Грачової.

Фото: Getty Images.