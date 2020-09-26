Світоліна виграла турнір WTA у Страсбургу

Світоліна виграла турнір WTA у Страсбургу

Укрінформ
Перша "ракетка" Україна і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна здобула у суботу титул на турнірі WTA у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

У фінальному поєдинку українка обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (№18 WTA) - 6:4, 1:6, 6:2, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 53 хвилини.

Це вже 15-й чемпіонський титул Світоліної на турнірах WTA в одиночному розряді.   

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На шляху до фіналу Internationaux de Strasbourg-2020 Еліна перемогла Магду Линетт (Польша, 36) - 7:6 (7:0), 7:5, Жиль Тайхманн (Швейцария, 54) - 6:4, 6:3 та Аріну Соболенко (Беларусь, 12) - 6:2, 4:6, 6:4.

Фото: Getty Images.

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