Світоліна виграла турнір WTA у Страсбургу

Перша "ракетка" Україна і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна здобула у суботу титул на турнірі WTA у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

У фінальному поєдинку українка обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (№18 WTA) - 6:4, 1:6, 6:2, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 53 хвилини. Це вже 15-й чемпіонський титул Світоліної на турнірах WTA в одиночному розряді. Читайте також: Костюк уперше в кар'єрі пробилася до основної сітки "Ролан Гаррос" На шляху до фіналу Internationaux de Strasbourg-2020 Еліна перемогла Магду Линетт (Польша, 36) - 7:6 (7:0), 7:5, Жиль Тайхманн (Швейцария, 54) - 6:4, 6:3 та Аріну Соболенко (Беларусь, 12) - 6:2, 4:6, 6:4. Фото: Getty Images.