Луїс Енріке: Збірна України зберігає на полі вірність власному стилю

Напередодні завтрашнього футбольного поєдинку Ліги націй Україна - Іспанія головний тренер команди гостей Луїс Енріке взяв участь у традиційній пресконференції.

Наставник іспанців, зокрема, зазначив, що Україна, як і його команда, завжди дотримується під час гри власного стилю, передає Укрінформ.

"Україна - дуже цікава команда. Ми оцінюємо своїх суперників у комплексі і зважаємо на індивідуальні якості окремих виконавців. Збірна України дотримується певних принципів і зберігає вірність власному стилю. Думаю, саме це ми й побачимо в її виконанні завтра у грі. А ми, зі свого боку, намагатимемося не відходити від нашої традиційної манери", - заявив Луїс Енріке.

Він також зазначив, що ефективність нападу його команди залежить від пресингу з боку опонентів.

"Ефективність лінії нападу збірної Іспанії залежить від пресингу з боку суперників і від того, як на нього реагують наші футболісти. Мы завжди намагаємося подолати пресинг і зберегти власну гру. Але, на жаль, не завжди виходить забити стільки м'ячів, скільки хотілося б", - сказав головний тренер іспанців.

Як повідомлялося, поєдинок 4-го туру Ліги націй Україна - Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45.

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Фото: uaf.ua.