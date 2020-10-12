Футболісти Іспанії провели тренування на НСК

Футболісти Іспанії провели тренування на НСК "Олімпійський"

Укрінформ
Напередодні завтрашнього футбольного матчу Ліги націй Україна - Іспанія команда гостей провела тренування на полі київського НСК "Олімпійський", 

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

Склад збірної Іспанії:

воротарі - Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кепа Аррісабалага ("Челсі", Англія), Унаї Сімон ("Атлетик");

захисники - Хесус Навас ("Севілья"), Серхіо Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті", Англія), Хосе Луїс Гая ("Валенсія"), Серхіо Регілон ("Тоттенгем", Англія), Сержі Роберто ("Барселона");

півзахисники - Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Дані Себальйос ("Арсенал", Англія), Серхіо Каналес ("Бетіс"), Хосе Кампанья ("Леванте");

нападники - Родріго Морено ("Лідс Юнайтед", Англія), Ансу Фаті ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сіті", Англія), Дані Ольмо ("Лейпциг", Німеччина), Адама Траоре ("Вулвергемптон", Англія), Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад").

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Як повідомлялося, зустріч Україна Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45.  

Фото: sefutbol.com.

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