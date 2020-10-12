Футболісти Іспанії провели тренування на НСК "Олімпійський"
Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.
Склад збірної Іспанії:
воротарі - Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кепа Аррісабалага ("Челсі", Англія), Унаї Сімон ("Атлетик");
захисники - Хесус Навас ("Севілья"), Серхіо Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті", Англія), Хосе Луїс Гая ("Валенсія"), Серхіо Регілон ("Тоттенгем", Англія), Сержі Роберто ("Барселона");
півзахисники - Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Дані Себальйос ("Арсенал", Англія), Серхіо Каналес ("Бетіс"), Хосе Кампанья ("Леванте");
нападники - Родріго Морено ("Лідс Юнайтед", Англія), Ансу Фаті ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сіті", Англія), Дані Ольмо ("Лейпциг", Німеччина), Адама Траоре ("Вулвергемптон", Англія), Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад").
Як повідомлялося, зустріч Україна Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45.
Фото: sefutbol.com.