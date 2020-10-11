Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй УЄФА Україна - Іспанія
Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку титуловану піренейську збірну, передає Укрінформ.
Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх підопічних Андрія Шевченка коефіцієнтом 7,50, нічию - 4,60, перемогу Іспанії - 1,36.
За всю історію зустрічей проти Іспанії "синьо-жовті" поки жодного разу не перемогли - одна нічия при п'яти поразках.
Гру Україна - Іспанія обслуговуватиме суддівська бригада з Польщі, яку очолює 44-річний Павел Гіль.
Поєдинок пройде на столичному НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 21.45.
У паралельному матчі четвертої групи Ліги А збірна Німеччини в Кельні, на думку букмекерів, матиме перевагу над командою Швейцарії (1,50 - перемога німців, 4,00 - нічия, 6.00 - успіх швейцарців).
Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Андрія Шевченка переграли у Львові Швейцарію (2:1), зазнавши поразок у Мадриді від іспанців (0:4) та у Києві від німців (1:2).
Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.
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