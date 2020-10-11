Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй УЄФА Україна - Іспанія

У вівторок, 13 жовтня, у Києві відбудеться черговий матч групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому національна збірна України зійдеться з ексчемпіонами світу та Європи командою Іспанії.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку титуловану піренейську збірну, передає Укрінформ.

Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх підопічних Андрія Шевченка коефіцієнтом 7,50, нічию - 4,60, перемогу Іспанії - 1,36.

За всю історію зустрічей проти Іспанії "синьо-жовті" поки жодного разу не перемогли - одна нічия при п'яти поразках.

Гру Україна - Іспанія обслуговуватиме суддівська бригада з Польщі, яку очолює 44-річний Павел Гіль.

Поєдинок пройде на столичному НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 21.45.

У паралельному матчі четвертої групи Ліги А збірна Німеччини в Кельні, на думку букмекерів, матиме перевагу над командою Швейцарії (1,50 - перемога німців, 4,00 - нічия, 6.00 - успіх швейцарців).

Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Андрія Шевченка переграли у Львові Швейцарію (2:1), зазнавши поразок у Мадриді від іспанців (0:4) та у Києві від німців (1:2).

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Фото: Getty Images.