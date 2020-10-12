Іспанське випробування для Шевченка

Україна - Іспанія. Прогноз на матч Ліги націй.

У вівторок, 13 жовтня, стадіон НСК «Олімпійський» знову гостинно прийматиме вболівальників, які прагнуть несамовито підтримати нашу національну команду в поєдинку 4-го туру Ліги націй. Цього разу до нас завітає лідер квартету D – національна збірна Іспанії. Але збірна України вже довела, що вміє відбирати очки в грандів. Про те, що іспанцям в Києві буде непросто говорять і прогнози аналітиків Parimatch.

Після справжньої битви з німцями за підтримки майже 20 тисяч вболівальників, підопічні Андрія Шевченка зіграють з «Червоною фурією», якій ми поступилися в Мадриді трохи більше місяця тому. І якщо тоді іспанцям протистояв фактично основний склад нашої збірної, то цього разу не допоможуть команді одразу три ключових гравця в центрі поля – Олександр Зінченко, Тарас Степаненко та Руслан Малиновський. У перших двох проблеми зі здоров’ям, а останній через перебір карток не зможе допомогти команді поквитатися за результат попередньої зустрічі.

Не в найкращій ігровій формі перебуває і наш капітан – Андрій Ярмоленко. Не вистачає взаєморозуміння гравцям лінії атаки. Із позитивних моментів слід відзначити чудову гру воротаря Георгія Бущана в матчі з Німеччиною та самовіддачу пари наших молодих центральних захисників Віталія Миколенка та Іллі Забарного. Можна не сумніватися, що ті, хто отримає місце у складі, будуть заряджені на перемогу по максимуму.

Щодо іспанців, то вони мінімально переграли збірну Швейцарії у 3-у турі. При цьому підопічні Луїса Енріке володіли м’ячем 60% ігрового часу, але велику кількість гольових моментів створити не змогли. Така низька результативність іспанців нам на руку, до того ж, наші шанси забити у цій грі доволі високі – 59%.

Очевидно, що на іспанців очікує «теплий» прийом трибун НСК «Олімпійський». І це додасть команді Андрія Шевченко мотивації та віри у власні сили, щоб загострити інтригу в боротьбі за лідерство у групі.