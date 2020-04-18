АПЛ хоче відновити футбольний сезон 8 червня і швидко дограти його

Англійська футбольна Прем'єр-ліга розраховує дограти нинішній сезон протягом п'яти тижнів.

Матчі хочуть відновити 8 червня за умови, що уряд дозволить командам тренуватися 7 травня після закінчення карантину через пандемію коронавірусу, повідомляє Sky Sports.

Рішення з цього приводу приймуть 1 травня під час наради клубів Прем'єр-ліги. Нинішнього сезону залишається дограти 92 матчі. УЄФА надав національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення сезону.

Повідомлялося, що футбольний сезон в Англії можуть відновити 6 червня. Такий сценарій розглядався Англійською футбольною лігою (EFL) - другого за силою національного дивізіону.

Фото: skysports.com.