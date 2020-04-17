«Динамо» обговорило з гравцями скорочення зарплат
Укрінформ
За квітень киянам можуть скоротити зарплату наполовину.
«Динамо» може скоротити зарплати гравцям через паузу в чемпіонаті, яка викликана карантином, повідомляє Tribuna.com.
Обговорюється скорочення виплати за березень на невеликий відсоток, а за квітень - до половини.
Раніше різні джерела повідомляли, що на скорочення зарплат йдуть й інші клуби УПЛ. У «Колосі» виплати зменшили на 20%, у ПФК «Львів» пішли на зниження на 50%.
Нагадаємо, в середині березня безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону.
Фото: Укрінформ