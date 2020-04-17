ПФК «Львів» наполовину скоротив зарплати футболістам

Перший клуб УПЛ пішов на скорочення зарплат.

Керівництво ПФК «Львів» першими з усіх клубів української Прем'єр-ліги пішло на вимушене скорочення зарплат гравцям, повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

Гравцям повідомили про скорочення зарплат наполовину на час карантину, а тим залишалося лише погодитися з умовами клубу. Інші клуби поки не обговорювали з футболістами це питання.

Раніше Бурбас повідомляв, що клуби УПЛ отримали лист від ФІФА, який надавав їм право починати переговори з гравцями про перегляд зарплати.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні. У турнірній таблиці УПЛ ПФК «Львів» посідає дев'яте місце.

Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону. Поки що карантин офіційно діє до 24 квітня, але його можуть продовжити.

Фото: instagram.com/fclviv