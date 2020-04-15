Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%

Команда з села Зоря (Одеська область) першою почала економити.

«Балкани» стали першим клубом першої ліги України, який скоротив зарплати на 50% через карантин, повідомляє FootBoom.

Зарплату скоротили вдвічі для футболістів і тренерського штабу на час карантину. Раніше почесний президент «Балкан» Дмитро Голубєв вже повідомляв про введення режиму економії в клубі.

Крім клубу з Одещини, про урізання виплат повідомив клуб другої ліги «Верес» (Рівне), який також знизить зарплати футболістів на 50%.

Нагадаємо, «Балкани» посідають 14-е місце в першій лізі.

Фото: odessa-sport.info