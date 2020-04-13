Якщо карантин триватиме до літа, то не бачу сенсу догравати чемпіонат – Кобін

Головний тренер клубу з Ужгорода пропонує думати про наступний сезон і про те, як зберегти клуби.

Головний тренер клубу першої ліги «Минай» Василь Кобін поділився думкою про відновлення чемпіонату, повідомляє сайт клубу.

«Думаю, якщо карантин закінчиться 24 квітня або, швидше за все, десь у травні, тоді сезон закінчимо в червні і це оптимальний варіант. А якщо карантин триватиме до літа, десь до середини червня, то не бачу сенсу догравати чемпіонат.

Як його продовжити? Грати кожні 2-3 дні? У першій лізі великі відстані і незрозуміло, як будуть їздити поїзди, автобуси, то як ми будемо всюди встигати? Локація в першій лізі дуже велика, і це створить купу проблем в таких умовах.

Всі розуміють, які бюджети у команд першої ліги. Зрештою, після карантину у багатьох клубів він зміниться, а у декого його взагалі не буде. Попереду можлива фінансова криза, і футболу, як і клубів, стане менше.

А в липні ж запланований вже новий сезон, то не виключаю, що всі зусилля спрямують на нього», - сказав Кобін.

Нагадаємо, керівництво УПЛ хоче за будь-що дограти цей сезон. Попередній план - відновити чемпіонат в червні.

«Минай» йде на третьому місці першої ліги, поступаючись лідеру «Руху» двома очками. Також закарпатська команда вийшла до півфіналу Кубка України, де зіграє з «Динамо».

Фото: fcminaj.com