Якщо карантин триватиме до літа, то не бачу сенсу догравати чемпіонат – Кобін
Головний тренер клубу першої ліги «Минай» Василь Кобін поділився думкою про відновлення чемпіонату, повідомляє сайт клубу.
«Думаю, якщо карантин закінчиться 24 квітня або, швидше за все, десь у травні, тоді сезон закінчимо в червні і це оптимальний варіант. А якщо карантин триватиме до літа, десь до середини червня, то не бачу сенсу догравати чемпіонат.
Як його продовжити? Грати кожні 2-3 дні? У першій лізі великі відстані і незрозуміло, як будуть їздити поїзди, автобуси, то як ми будемо всюди встигати? Локація в першій лізі дуже велика, і це створить купу проблем в таких умовах.
Всі розуміють, які бюджети у команд першої ліги. Зрештою, після карантину у багатьох клубів він зміниться, а у декого його взагалі не буде. Попереду можлива фінансова криза, і футболу, як і клубів, стане менше.
А в липні ж запланований вже новий сезон, то не виключаю, що всі зусилля спрямують на нього», - сказав Кобін.
Нагадаємо, керівництво УПЛ хоче за будь-що дограти цей сезон. Попередній план - відновити чемпіонат в червні.
«Минай» йде на третьому місці першої ліги, поступаючись лідеру «Руху» двома очками. Також закарпатська команда вийшла до півфіналу Кубка України, де зіграє з «Динамо».
Фото: fcminaj.com