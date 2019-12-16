Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держагентства спорту

Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держагентства спорту

Укрінформ
Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства спорту.

Про це повідомляє Міністерство культури, молоді та спорту у Facebook.

«Уряд оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства спорту України", - йдеться у повідомленні.

Претендент на посаду повинен бути відкритим, вміти аргументовано та ефективно доводити свою позицію, дослухатися іншої точки зору, вміти визначати пріоритети та зосереджувати зусилля для досягнення результатів діяльності. Серед вимог: стресостійкість, вміння абстрактно мислити, а також обов'язкове знання українських законів.

Керівнику цього органу обіцяють посадовий оклад — 24 000 гривень, а також надбавки та премії, передбачені законодавством. Призначать переможця відкритого конкурсу на посаду терміном п’ять років.

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Ті, хто бажає взяти участь у конкурсі, мають надіслати інформацію про себе до 21 грудня 2019 р. через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

Фото: НОК України

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