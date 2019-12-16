Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держагентства спорту

Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства спорту.

Про це повідомляє Міністерство культури, молоді та спорту у Facebook.

«Уряд оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства спорту України", - йдеться у повідомленні.

Претендент на посаду повинен бути відкритим, вміти аргументовано та ефективно доводити свою позицію, дослухатися іншої точки зору, вміти визначати пріоритети та зосереджувати зусилля для досягнення результатів діяльності. Серед вимог: стресостійкість, вміння абстрактно мислити, а також обов'язкове знання українських законів.

Керівнику цього органу обіцяють посадовий оклад — 24 000 гривень, а також надбавки та премії, передбачені законодавством. Призначать переможця відкритого конкурсу на посаду терміном п’ять років.

Ті, хто бажає взяти участь у конкурсі, мають надіслати інформацію про себе до 21 грудня 2019 р. через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

Фото: НОК України