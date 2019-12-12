У Бородянського хочуть фінансувати менше видів спорту, але якісніше

Державі варто виокремити 25-40 видів спорту, у які треба вкладати кошти більше та ефективніше, аніж “розмазувати” їх поміж усіма.

Таку думку заступник міністра культури молоді та спорту Володимир Шумілін висловив під час підсумкової зустрічі з учасниками грантової програми “Малі міста - великі враження”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас сьогодні по спорту гроші “розмазуються” на 112 видів, а ми хочемо, щоб усього їх було 25 — 40 пріоритетних видів. Це дозволить сконцентруватися”, - сказав він.

Водночас він запевнив у тому, що розвиток спорту та спортивної інфраструктури для МКМС залишатиметься пріоритетом. Так у планах є створення до 2024 року 24 мультиспортивних центрів, 24 спортивних парків, 100 мультифункціональних стадіонів, одного міжнародного Олімпійського центру, а також одного міста спорту.