Потрібен дуже сильний “Шахтар”, щоб перемогти “Динамо” - Каштру

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував початок підготовки до матчу з київським “Динамо” в рамках 14 туру футбольної Прем'єр-ліги України.

Луїш Каштру, зокрема, зазначив, що наразі київське “Динамо” дуже сильне і потрібен дуже сильний “Шахтар”, щоб перемогти киян.

“Доля чемпіонства? ...Чемпіонат в цьому турі ще не закінчується. За всіма матчами проти київського “Динамо” ми відчуваємо, що це дуже-дуже сильна команда. Вчора вони це ще раз довели. У нас будуть величезні труднощі. Але я в жодному разі не кажу, що загребське “Динамо” на таке сильне, - це команда Ліги чемпіонів.

“Динамо” Хацкевича і “Динамо” Михайличенка? Думаю, абсолютно несправедливо порівнювати “Динамо” з різними тренерами і в різні моменти. Люди завжди хочуть зіставляти. Ось і мене вже порівнюють з Паулу, з тим, що він робив і чого не робив. Це абсолютно різні тренери, стилі, гравці, яких використовують.

Ми маємо аналізувати в конкретний момент, і сьогодні ”Динамо” дуже сильне. Нам потрібен дуже сильний “Шахтар”, щоб перемогти “Динамо”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Нагадаємо, 10 листопада "Шахтар" зіграє з київським "Динамо" в рамках 14 туру Favbet Ліги. Поєдинок пройде на харківському ОСК “Металіст” і розпочнеться о 17.00.

30 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві "Динамо" у додаткові екстра-тайми взяло гору над "Шахтарем" (2:1) і заповнило останню вакансію у чвертьфіналі Кубка України з футболу.