"Динамо" зіграло внічию в Данії з "Копенгагеном" у матчі Ліги Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" на виїзді обмінялися голами з данським "Копенгагеном" у груповому турнірі Ліги Європи УЕФА.

У матчі четвертого туру розіграшу динамівці зіграли з "Копенгагеном" внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.

У дебюті зустрічі рахунок відкрили господарі - на 4-й хвилині після помилки воротаря "біло-синіх" Георгія Бущана відзначився Єнс Стаге. На 15-й хвилині Віктор Циганков не реалізував пенальті, призначений за гру рукою Карлоса Зеки. Паритет у зустрічі встановив Беньямін Вербич, який точно пробив з-за меж штрафного майданчика у дальній кут воріт данців повз голкіпера Карла-Йохана Йонссона на 70-й хвилині.

Паралельний поєдинок у групі В Ліги Європи у Санкт-Галлені між швейцарським "Лугано" шведським "Мальме" і завершився з рахунком 0:0.

Турнірне становище: "Копенгаген" - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2.

У передостанньому, п'ятому турі 28 листопада відбудуться матчі "Мальме" - "Динамо", "Лугано" - "Копенгаген".