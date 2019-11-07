Футболісти “Олександрії” у Львові готуються до поєдинку з французьким “Сент-Етьєном”, який відбудеться сьогодні в рамках Ліги Європи УЄФА.

В ранці 7 листопада команда Володимира Шарана прогулялась осіннім парком, який знаходиться поруч із готелем, де зупинилися футболісти “Олександрії”, а напередодні провела тренування на львівському стадіоні, повідомляє клубна пресслужба.

Також у день матчу в конференц-залі “Арена Львів” відбулася традиційна передматчева нарада з представником UEFA, у ході якої команди погодили форму футболістів. Господарі поля гратимуть у “жовто-чорній” формі, воротар – у синій. Гості вийдуть на поле у зелено-білій формі, воротар – у білій.

“Олександрія” у Львові готується до матчу Ліги Європи проти "Сент-Етьєна" / Фото: ФК "Олександрія"

Як повідомлялося, 7 листопада на "Арені Львів" о 22.00 розпочнеться матч у відповідь між командами “Олександрія” і “Сент-Етьєн”. Футболістів розсудять португальські рефері. Букмекери вважають фаворитом цього поєдинку “Сент-Етьєн”.

У першій грі на 42-тисячній арені "Жоффруа Гишар" міста Сент-Етьєн команда з Кіровоградщини зуміла здобути нічию (1:1).

Турнірне становище у квартеті I: "Гент" (Бельгія) - 5 очок, "Вольфсбург" (Німеччина) - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2.