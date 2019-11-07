Букмекери дали прогноз на матчі "Динамо" та "Олександрії" в Лізі Європи

7 листопада у четвертому турі Ліги Європи футболісти київського "Динамо" зіграють у Данії з "Копенгагеном", а "Олександрія" прийматиме французький "Сент-Етьєн".

Букмекери вважають фаворитами цих поєдинків суперників українських клубів, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill віддає невелику перевагу данцям над киянами. Перемога "Копенгагена" оцінюється коефіцієнтом 2,87, нічия - 3,20, перемога команди Олексія Михайличенка - 2,50.

15-разовий чемпіон України та 13-разовий чемпіон Даніі два тижні тому в Києві зіграли у бойову нічию - 1:1. Голами відзначилися Артем Шабанов (53-тя хвилина) та П'єрос Сотіріу (2).

Турнірне становище у групі В після 3-х турів таке: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" (Швеція) - 4, "Лугано" (Швейцарія) - 1.

На поєдинку "Копенгаген" - "Динамо" працюватимуть представники футбольної Феміди з Угорщини. Головний арбітр - Томаш Богнар, асистенти рефері - Болаш Бузаш і Петер Коборі, четвертий рефері - Петер Соймоші.

Зустріч на 38-тисячному стадіоні "Паркен" столиці Данії розпочнеться у четвер о 19.55. Пряма телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1".

Котирування William Hill на матч "Олександрія" - "Сент-Етьєн": перемога підопічних Володимира Шарана - 4,20, нічия - 3,30, успіх французів - 1,95.

Нагадаємо, у першій грі суперників на 42-тисячній арені "Жоффруа Гишар" міста Сент-Етьєн команда з Кіровоградщини зуміла здобути нічию - 1:1. Характерно, що обидва м'ячі забив бразильський хавбек французького клубу Габріел Сілва: на 8-й хвилині у чужі ворота, на 14-й - у власні.

Турнірне становище у квартеті I: "Гент" (Бельгія) - 5 очок, "Вольфсбург" (Німеччина) - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2.

Гра у відповідь суперників в Україні пройде 7 листопада на "Арені Львів" і стартуватиме о 22.00. Суперників розсудять португальські рефері. Головний арбітр - Жоау Піньєйру, лайнсмени - Бруну Родрігеш та Алвару Мешкіта, четвертий суддя - Жорж Соуза.

Зустріч зі Львова також транслюватиме "Футбол 1".