Букмекери дали прогноз на матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтар"

У середу, 6 листопада, футболісти донецького "Шахтаря" проведуть у гостях матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти клубу "Динамо" (Загреб).

Букмекери віддають перевагу хорватській команді, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill перемогу "Динамо" оцінює коефіцієнтом 2,20, нічию - 3,40, перемогу "Шахтаря" - 3,20.

Два тижні тому команди вже грали у Харкові. Зустріч пройшла в рівній боротьбі і завершилася результативною нічиєю - 2:2. В українській команді відзначилися голами Євген Коноплянка (16-я хвилина) і Додо (75); у динамівців з Хорватії - Дані Ольмо (25) та Міслав Оршіч (60, з пенальті).

В іншому поєдинку 4-го туру групи С ЛЧ італійська "Аталанта" у Мілані прийме англійський "Манчестер Сіті".

Турнірне становище команд у квартеті: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" - 0.

Зустріч "Динамо" (Загреб) - "Шахтар" УЄФА довірив обслуговувати німецькій бригаді суддів на чолі з 44-річним Фелікcом Брихом. "Лайнсмени" - Марк Борш та Штефан Лупп, четвертий рефері - Свен Яблонські.

Матч пройде на 35-тисячному стадіоні "Максимір" столиці Хорватії й розпочнеться о 22.00. У прямому ефірі гру із Загреба покаже телеканал "Футбол 2".