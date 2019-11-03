"Колос" програв "Олімпіку" у заключному матчі 13 туру футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти" ковалівського "Колоса" з рахунком 1:2 поступилися донецькому "Олімпіку" у матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичній "Оболонь-Арені" забили Павло Ореховський (70-та хвилина) - у складі господарів; Євген Пасич (59) та Віталій Балашов (88, з пенальті) - у гостей.

Результати інших матчів туру:

"Карпати" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:3

голи: Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58), Тете (65);

"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернігів) - 0:1

гол: Максим Імереков (76);

"Олександрія" - "Маріуполь" - 3:1

голи: Денис Безбородько (55), Кирило Ковалець (57), Віктор Корнієнко (69 - автогол) - В'ячеслав Чурко (71);

"Дніпро-1" - "Зоря" (Луганськ) - 1:4.

голи: Дмитро Коркішко (60) - Владислав Кабаєв (2), Дмитро Іванісеня (22), Владислав Кочергін (74) та Богдан Леднєв (83, з пенальті);

"Динамо" (Київ) - ФК "Львів" - 4:0

голи: Микола Шапаренко (10), Віктор Циганков (30, з пенальті), Артем Беседін (82), Денис Попов (90+2).

Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Динамо" - 27, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Олімпік" - 14, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.