"Динамо" у меншості розгромило "Львів" у чемпіонаті України з футболу
М'ячі на столичному НСК "Олімпійський" забили Микола Шапаренко, який відзначився на 10-й хвилині, Віктор Циганков (30, з пенальті), Артем Беседін (82) та Денис Попов (90+2).
"Динамо" догравало поєдинок у меншості - на 35-й хвилині за друге попередження поле залишив Сергій Сидорчук.
Програму туру завершить матч ковалівського "Колоса" з донецьким "Олімпіком".
Результати інших матчів туру:
"Карпати" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:3
голи: Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58), Тете (65);
"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернігів) - 0:1
гол: Максим Імереков (76);
"Олександрія" - "Маріуполь" - 3:1
голи: Денис Безбородько (55), Кирило Ковалець (57), Віктор Корнієнко (69 - автогол) - В'ячеслав Чурко (71);
"Дніпро-1" - "Зоря" (Луганськ) - 1:4.
голи: Дмитро Коркішко (60) - Владислав Кабаєв (2), Дмитро Іванісеня (22), Владислав Кочергін (74) та Богдан Леднєв (83, з пенальті) - у гостей.
Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Динамо" - 27, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.