"Дніпро-1" програв "Зорі" у чемпіонаті України з футболу

"Дніпро-1" зазнав п'ятої поразки поспіль у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

У поєдинку 13-го туру "Дніпро-1" вдома поступився луганській "Зорі" - 1:4, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на "Дніпро-Арені" стали Дмитро Коркішко (60-та хвилина) - у складі господарів, Владислав Кабаєв (2), Дмитро Іванісеня (22), Владислав Кочергін (74) та Богдан Леднєв (83, з пенальті) - у гостей.

Програму туру завершать матчі київського "Динамо" зі "Львовом" та ковалівського "Колоса" з донецьким "Олімпіком".

Результати інших матчів туру:

"Карпати" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:3

голи: Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58), Тете (65);

"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернігів) - 0:1

гол: Максим Імереков (76);

"Олександрія" - "Маріуполь" - 3:1

голи: Денис Безбородько (55), Кирило Ковалець (57), Віктор Корнієнко (69 - автогол) - В'ячеслав Чурко (71).

Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Динамо" - 24, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.