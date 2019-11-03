"Дніпро-1" програв "Зорі" у чемпіонаті України з футболу
У поєдинку 13-го туру "Дніпро-1" вдома поступився луганській "Зорі" - 1:4, повідомляє Укрінформ.
Авторами голів на "Дніпро-Арені" стали Дмитро Коркішко (60-та хвилина) - у складі господарів, Владислав Кабаєв (2), Дмитро Іванісеня (22), Владислав Кочергін (74) та Богдан Леднєв (83, з пенальті) - у гостей.
Програму туру завершать матчі київського "Динамо" зі "Львовом" та ковалівського "Колоса" з донецьким "Олімпіком".
Результати інших матчів туру:
"Карпати" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:3
голи: Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58), Тете (65);
"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернігів) - 0:1
гол: Максим Імереков (76);
"Олександрія" - "Маріуполь" - 3:1
голи: Денис Безбородько (55), Кирило Ковалець (57), Віктор Корнієнко (69 - автогол) - В'ячеслав Чурко (71).
Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Динамо" - 24, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.