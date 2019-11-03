"Олександрія" обіграла "Маріуполь" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України
М'ячі на стадіоні "Ніка" в Олександрії забили: Денис Безбородько (55-та хвилина), Кирило Ковалець (57) та Віктор Корнієнко (69 - автогол) - у господарів, В'ячеслав Чурко (71) - у складі гостей, повідомляє Укрінформ.
На 29-й хвилині півзахисник "Олександрії" Дмитро Гречишкін не реалізував пенальті.
"Маріуполь" догравав зустріч у меншості - на 32-й хвилині за другий "гірчичник" червону картку отримав захисник приазовців Олексій Биков.
Програму туру завершать матчі київського "Динамо" зі "Львовом" та ковалівського "Колоса" з донецьким "Олімпіком".
Результати інших матчів туру:
"Карпати" (Львів) - "Шахтар" ( Донецьк) - 0:3
голи: Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58), Тете (65);
"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернігів) - 0:1
гол: Максим Імереков (76);
"Дніпро-1" - "Зоря" (Луганськ) - 1:4
голи: Дмитро Коркішко (60 - Владислав Кабаєв (2), Дмитро Іванісеня (22), Владислав Кочергін (74), Богдан Леднєв (83, з пенальті).
Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Динамо" - 24, "Олександрія" - 23, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.