"Шахтар" обіграв у Львові "Карпати" в чемпіонаті України з футболу

Лідери чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги - футболісти донецького "Шахтаря" здобули у суботу чергову перемогу на старті 13-го туру першості.

У Львові донеччани обіграли "Карпати" - 3:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Україна" забили Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58) і Тете (65).

У паралельній грі на полтавській арені імені Олексія Бутовського чернігівська "Дксна" здолала "Ворсклу" - 1:0. Гол в активі Максима Імерекова (76).

Другого ігрового дня у неділю, 3 листопада, програму туру завершать матчі "Олександрії" з "Маріуполем" (14.00, "Футбол 1"), "Дніпра-1" з луганською "Зорею" (14.00, Уніан-ТБ), київського "Динамо" зі "Львовом" (17.00, "2+2") та ковалівського "Колоса" з донецьким "Олімпіком" (19.30, "Футбол 1").

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Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок (після 13-ти ігор), "Десна" - 26 (13), "Динамо" - 24 (12), "Зоря" - 22 (12), "Олександрія" - 20 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Колос" - 14 (12), "Дніпро-1" - 11 (12), "Олімпік" - 11 (12), "Карпати" - 10 (13), "Ворскла" - 8 (13), "Львів" - 8 (12).