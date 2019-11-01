Матчі на цій стадії зіграють весною 2020 року.

Жеребкування чвертьфіналу Кубка України відбудеться в грудні. Про це повідомив сайт УАФ.

При цьому, точної дати заходу поки немає. Матчі відбудуться вже навесні.

Проведення фіналу Кубка Україну-2020 заплановано на 13 травня. Найбільш імовірним місцем його проведення є Тернопіль.

Нагадаємо, відомі всі учасники 1/4 фіналу Кубка. «Динамо» (Київ), «Десна» (Чернігів), «Олександрія», «Маріуполь», «Ворскла» (Полтава) - Прем’єр-ліга. «Інгулець» (Петрово), «Минай» - Перша ліга. «Альянс» (Липова Долина) - Друга ліга.